Sora(FR) – Fratelli d’Italia:” I gravi fatti di domenica un offesa alla città e a chi rispetta le regole.”

Fratelli d’ Italia torna sugli incresciosi fatti della domenica di Pasqua quando, un gruppo di etnia rom, ha organizzato per le strade della città una vera e propria corsa di cavalli clandestina. In una nota stampa le dichiarazioni del circolo cittadino di Fratelli d’Italia: ” Riteniamo doveroso, fanno sapere dal coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni, prendere parola in merito ai fatto accaduti la domenica di Pasqua, quando per le strade della città, un gruppo di etnia rom, ha deciso di organizzare una vera e propria corsa clandestina di cavalli, violando tutte le limitazioni e le imposizioni stabilite dal decreto ministeriale, resosi necessario a causa della diffusione del virus Covid-19. Mai avremmo voluto commentare episodi del genere, episodi che purtroppo hanno portato la nostra città alla ribalta della cronaca nazionale, macchiandone in modo indissolubile il prestigio e il nome, da sempre autorevole in tutta la provincia e non solo. Non possiamo non mostrare il nostro sentimento di condanna, nei confronti di chi si è ritenuto al di sopra di ogni legge, e questo a prescindere dalla razza, dall’ etnia o da qualsiasi diversità. Una mancanza di rispetto mostrata non solo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dei tanti cittadini che, con mille sacrifici, stanno rispettando scrupolosamente le regole imposte dal Consiglio dei Ministri. “

comunicato stampa