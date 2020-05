Sora(FR) – Erba alta, e degrado. Il gruppo Sora 2.0 scrive alla Direzione Generale dell’ Asl

.Una lettera protocollata presso gli uffici della Direzione Generale dell’ Asl di Ftosinone. Con questo gesto il Gruppo Politico Sora 2.0, ha voluto richiamare l’ attenzione dell’ Asl, sulle condizioni in cui versano gli spazi esterni del nostro Ospedale. ” È compito di ogni individuo, dichiara il Gruppo Sora 2.0, fare impossibile per risolvere le problematiche della propria città. È proprio partendo da questo presupposto, che abbiamo scritto al Direttore Generale Stefano Lorusso, chiedendo il suo intervento per la risoluzione della problematica legata alla mancanza di decoro degli spazi verdi esterni all’ ospedale Ss. Trinità di Sora. Pur sapendo che a giorni il Direttore assolverà nuovi incarichi, abbiamo ritenuto doveroso e necessario richiedere il suo intervento. La situazione del nostro ospedale, è imbarazzante, e altrettanto imbarazzante il silenzio e la inosservatezza mostrata dalle istituzioni locali a riguardo.

comunicato stampa