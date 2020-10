Sora(FR) – Emergenza Covid19. Spesa a domicilio per persone anziane e malate. Un altra iniziativa del Gruppo Sora 2.0

Il Gruppo Sora 2.0, continua con le iniziative solidali nei confronti di anziani e persone malate. Dopo il riaccendersi dell’ epidemia Covid19, fanno sapere dal gruppo, abbiamo deciso di riattivare i servizi già a avviati durante la prima ondata del virus, e che ci ha visto portare spesa a domicilio, e ritirare medicinali per persone anziane e malate che, per evitare contagi, preferiscono rimanere in casa. Il nostro è un supporto ai nostri concittadini, nel pieno spirito della solidarietà e della vicinanza, valori che hanno sempre contraddistinto la nostra associazione. Chiunque voglia usufruire dei nostri servizi, potrà farlo contattandoci al 329/4425490. Ogni servizio sarà completamente gratuito, e svolto secondo le esigenze lavorative degli iscritti all’ associazione.

Comunicato stampa

