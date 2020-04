Sora (FR) – Donate altre 100 mascherine dall’ Associazione Sora 2.0

Continuano le iniziative dell’ Associazione Sora 2.0, che dona altre 100 mascherine ai cittadini sorani e delle città limitrofe. Grazie all’ aiuto di aziende che lavorano nel tessile, alle donazioni di alcuni imprenditori, e al contributo di alcuni cittadini, fanno sapere dal gruppo Sora 2.0,siamo riusciti a distribuire altre 100 mascherine, realizzate in tnt e con tanto di certificazione, ai nostri concittadini. L’ iniziativa va a bissare quella di qualche settimana fa, quando avevamo distribuito altre 100 mascherine anti-contagio. Questa volta abbiamo preferito distribuire le mascherine a persone anziane, a persone costrette a sottoporsi a cicli di dialisi, e a pazienti oncologici che devono recarsi in ospedale per sottoporsi alle cure chemioterapiche. La distribuzione è avvenuta nei giorni scorsi ed è stata effettuata dai nostri volontari usando tutti i crismi in tema di sicurezza. Un sentito ringraziamento a chi con il proprio contributo, ha fatto sì che questa ennesima iniziativa solidale venisse portata a termine.

comunicato stampa