Sora (FR) – Cimitero chiuso e ridotto ad una foresta

Chiudere il cimitero, è stata senz’ altro una scelta opportuna, vista l’ emergenza sanitaria in atto, ma luoghi come il cimitero dovrebbero essere comunque sia tenuti in considerazione. Dalle foto inviateci invece, è palese che di rispetto per i nostri defunti se ne sta mostrando poco, e le condizioni in cui versano le tombe ne sono la dimostrazione lampante. Non sappiamo come mai, gli operai cimiteriali abbiano permesso tutto questo, fatto sta che chi di dovere, sindaco in primis, deve prendere atto che qui bisogna intervenire e subito .

