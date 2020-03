Sora(FR) – Associazione Sora 2.0: ” Il Sindaco stili un calendario per la sanificazione delle strade.”

Si trova qualche discrepanza tra le dichiarazioni del Sindaco De Donatis e le testimonianze dei cittadini riguardo la sanificazione delle strade. Molte infatti le zone che al momento risultano scoperte da quest’ opera annunciata dal sindaco che non trova riscontro in quello che dichiarano i cittadini. La denuncia arriva dall’ associazione Sora 2.0. che esorta il sindaco a stilare un calendario degli interventi previsti in tutte le zone. Ecco la dichiarazione dell’ associazione: ” Nonostante le dichiarazioni del Sindaco, troviamo qualche discrepanza tra quanto asserito dal primo cittadino, e le testimonianze dei residenti di varie zone della città, che di queste opere di sanificazione non hanno prove tangibili. Con l’ intento di fugare ogni dubbio, chiediamo al sindaco di stilare un calendario dove vengano indicate date e zone per lo svolgimento di questa opera di igienizzazione che noi riteniamo necessaria, tanto da spingerci a chiederla con insistenza. Tale provvedimento renderebbe chiara una situazione che ai più sembra laconica e approssimativa.

Comunicato stampa

