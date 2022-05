Sora – XVI Anniversario della scomparsa dell’alpino Luca Polsinelli: il resoconto delle cerimonie

La Città di Sora ha celebrato solennemente, stamani, il sedicesimo anniversario della scomparsa del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, il giovane alpino sorano caduto, il 5 maggio 2006, in un vile attentato terroristico a Kabul, in Afghanistan. La commemorazione è stata organizzata dal Comune di Sora con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Sora.Le cerimonie hanno preso il via alle ore 9.30, presso l’Auditorium dell’Istituto “Cesare Baronio”, con gli interventi di saluto delle autorità. Presenti la famiglia Polsinelli, il Consigliere della Regione Lazio Loreto Marcelli, l’Amministrazione Comunale e numerosissime autorità militari e civili.Hanno preso la parola il Vice presidente vicario dell’Associazione Nazionale Alpini Sez. Abruzzi Marco Carlizza, per il IX Reggimento Alpini de L’Aquila il Ten, Col. Federico Petrocco, il Comandante del Comando Militare Esercito per l’Abruzzo e per il Molise Col. Marco Iovinelli ed il Comandante del 41° Rgt. Cordenons Col. Giacomo Massa. Hanno chiuso gli interventi istituzionali, per il Comune di Sora, il Vice Sindaco Maria Paola Gemmiti e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.A seguire un commovente momento: la lettura della poesia “Mar. Ca. Luca Polsinelli…presente!” di Raffaele Sais, dedicata alla memoria del Mar. Ca. Polsinelli.Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista Ilaria Paolisso, si è svolta la premiazione della XIII edizione del Concorso “Luca Polsinelli: un uomo, un alpino, una vita donata”, rivolto agli studenti di tutti gli istituti scolastici della città di Sora. Gli elaborati in concorso sono stati valutati da una giuria di altissima qualità: il Presidente Prof. Lucio Meglio, la Prof. ssa Diana Carnevale, il Prof. Giuseppe Ruggieri ed il M° Gabriele Fabrizi.Erano presenti il Dirigente Scolastico del I Istituto Comprensivo Rosella Puzzuoli, il Dirigente Scolastico del III Istituto Comprensivo Marcella Petricca ed il Dirigente Scolastico del II Istituto Comprensivo Maddalena Cioci.Questi i premi assegnati:

Sezione Scuola Primaria

Ambito Letterario

1° premio

Titolo lavoro: Il dono

Classe V A

Scuola Primaria IC2 plesso Schito Vicenne

Insegnante di riferimento: Sabrina Iafrate

Menzione

Titolo lavoro: Immagino…la pace

Classe V A

Scuola Primaria “San Rocco” IC2

Insegnanti di riferimento: Vincenza Trombetta e Donata Bruni Bruni

Ambito grafico-pittorico

1° premio e Vincitore PREMIO FAMIGLIA POLSINELLI

Titolo lavoro: Note di pace

Classi IV A e IV B

Scuola Primaria “Achille Lauri” IC3

Insegnanti di riferimento: Ornella Facchini, Graziella Proietti, Manuela Cirelli, Ottavia Taglione

Menzione

Titolo lavoro: Costruiamo la pace

Classi I A

Scuola Primaria “Schito Vicenne” IC2

Insegnanti di riferimento: Gemma Quercia e Rosella Ferri

Menzione

Titolo lavoro: Una stella in cielo…Luca il nostro eroe” e “Primavera di pace”

Classi III C

Scuola Primaria “Achille Lauri” IC3

Insegnanti di riferimento: Claudia Venditti, Elia Tomassi, Ilena Raniolo, Stefania Berardi e Ottavia Taglione

Scuola Secondaria I Grado

Ambito Musicale

1° premio

Titolo lavoro: Un cappello per la pace

Ensemble Orchestrale “G. Rosati”

Scuola Secondaria di I Grado “Rosati” IC1

Insegnante di riferimento: Paola Dell’Unto

Ambito Letterario

1° premio ex-aequo

Titolo lavoro: Il nostro sole

Classe I B

Scuola Secondaria di I Grado “Rosati” IC1

Insegnante di riferimento: Valentina Vizzaccaro

1° premio ex-aequo

Titolo lavoro: La nuova compagna di classe

Alunno: Samuel Coletta – Classe II C

Scuola Secondaria di I Grado IC2

Insegnante di riferimento: Patrizia Ranaldi

Menzione

Titolo lavoro: Se la pace fosse in versi

Alunni: Elisa Corsi, Pierfrancesco Rea, Mario Santoloci, Angelica Panacci, Anamaria Zinca, Luca Marzano, Michelle Di Minno – Classe II B

Scuola Secondaria di I Grado “Rosati” IC1

Insegnante di riferimento: Sara Scarpetta

Menzione

Titolo lavoro: Chi sono io?

Classe III B

Scuola Secondaria di I Grado “Rosati” IC1

Insegnante di riferimento: Enza Porretta

Menzione

Titolo lavoro: Un mondo di fiori

Alunni: Maria Luce Conte, Francesca Misuraca e Mirco Costrini – Classe III C

Scuola Secondaria di I Grado IC2

Insegnante di riferimento: Eleonora Di Palma

Menzione

Titolo lavoro: Lavori dell’intera classe

Classe I E

Scuola Secondaria di I Grado “Facchini” IC3

Insegnante di riferimento: Alessia Tomasso

Ambito Grafico pittorico

1° premio ex-aequo

Titolo lavoro: Una luce nel buio

Alunna Angelica Sale – Classe II A

Scuola Secondaria di I Grado “Rosati” IC1

Insegnante di riferimento: Rosanna Conti

1° premio ex-aequo

Titolo lavoro: L’esempio di Luca

Classi I A e I B

Scuola Secondaria di I Grado “Rosati” IC1

Insegnante di riferimento: Rosanna Conti

Menzione

Titolo lavoro: L’Albero degli eroi

Alunna: Elena Di Mario – Classe 2 B

Scuola Secondaria di I Grado IC2

Insegnante di riferimento: Danila Paolisso

Menzione

Titolo lavoro: La storia

Alunna: Asia Biordi – Classe II E

Scuola Secondaria di I Grado “Facchini” IC3

Insegnante di riferimento: Rita Nicoletti, Alessia Tomasso

Al termine della premiazione l’Associazione Nazionale Alpini-Gruppo di Sora ha donato al Comune due pannelli che saranno posizionati all’ingresso del Palazzetto dello Sport “Luca Polsinelli”.

All’interno del Cimitero Comunale, alle ore 11.30, ha preso il via il secondo momento della cerimonia presenziato dal Sindaco Luca Di Stefano. Sono stati resi gli onori militari in armi con la deposizione delle corone presso la Tomba Monumentale del Mar. Ca. Luca Polsinelli ed a seguire, nella Cappella del Cimitero, è stata celebrata la santa messa.

