Sora – XMAS RELOAD “Le Voci del Cuore APS” 8 dicembre 2025, Basilica di San Domenico

XMAS RELOAD “Natale in evoluzione: dal Cuore del Passato all’Innovazione del Futuro”.Concerto di Natale – 8 dicembre 2025, Basilica di San Domenico, Sora (FR).

L’Associazione Musicale “Le Voci del Cuore APS”, con il patrocinio del Comune di Sora, è lieta di presentare il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la suggestiva cornice della Basilica di San Domenico in Sora.

L’evento, dal titolo “XMAS RELOAD” Natale in evoluzione: dal Cuore del Passato all’Innovazione del Futuro, rappresenta un appuntamento atteso dalla cittadinanza e giunto a consolidata tradizione.

Il concerto nasce dal desiderio di unire la profondità della tradizione natalizia con forme musicali innovative, in un percorso che coinvolge generazioni diverse attraverso stili e linguaggi artistici contemporanei.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione di circa 70 elementi tra coristi e musicisti tra cui:

Coro Polifonico “Le Voci del Cuore” (circa 50 elementi),

(circa 50 elementi), Coro di Voci Bianche , (circa 10 elementi),

, (circa 10 elementi), Gruppo orchestrale stabile (circa 15 musicisti professionisti del territorio)

(circa 15 musicisti professionisti del territorio) Giovani talenti

Soprano e solisti

Il repertorio proposto spazierà tra musica sacra, gospel, classica, pop e jazz, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente.

MUSICISTI

Pianoforte ed organo hammond: M° Giovanni Nicoletti

Tastiera: M° Giacomo Cellucci, M° Rino Troiani, Emilio Cancelli

Clavicembalo: M° Giacomo Cellucci

Percussioni e batteria: M° Luca Gemmiti

Basso: M° Rino Troiani

Chitarra elettrica ed acustica: M° Gianluigi Pizzuti

Sax Soprano e Tenore: M° Pasquale Di Folco

ARCHI:

Violino I M° Simona Reale

M° Simona Reale Violino II M° Alessandra Accettola, M° Stefano Reale

M° Alessandra Accettola, M° Stefano Reale Viola M° Valentina Calicchia

M° Valentina Calicchia Violoncello M° Gaia De Vittoris

Giovani talenti: Ettore Maria Pavoni, Elisa Celani, Gianluca Maltese

Solisti: M° Manuela Abballe, M° Stella Alonzi, M° Giacomo Cellucci, Emilio Cancelli, Romina De Gasperis.

Soprano: M° Stella Alonzi

Direttori: M° Manuela Abballe e M° Stella Alonzi

Presenta Ilaria Paolisso

La direzione artistica dell’evento è affidata al M° Manuela Abballe, fondatrice e presidente dell’Associazione, che da oltre vent’anni promuove la musica come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione territoriale attraverso lo studio continuo il confronto e la cura del particolare.

Un grazie va al Parroco di San Domenico Don Felice Calò, a quanti collaborano dietro le quinte, ed all’Amministrazione Comunale del Comune di Sora.

Per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, saranno installati maxi schermi laterali e un impianto audio-video professionale con la presenza di tecnici specializzati.

Ingresso gratuito – Tutta la cittadinanza è invitata

Il concerto sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione unica per celebrare insieme il Natale attraverso un viaggio musicale tra passato e futuro, tra emozione e innovazione, in una serata dedicata alla musica, alla bellezza e alla condivisione.