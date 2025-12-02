Sora – XMAS RELOAD “Le Voci del Cuore APS” 8 dicembre 2025, Basilica di San Domenico

XMAS RELOAD “Natale in evoluzione: dal Cuore del Passato all’Innovazione del Futuro”.Concerto di Natale – 8 dicembre 2025, Basilica di San Domenico, Sora (FR).
L’Associazione Musicale “Le Voci del Cuore APS”, con il patrocinio del Comune di Sora, è lieta di presentare il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la suggestiva cornice della Basilica di San Domenico in Sora.
L’evento, dal titolo “XMAS RELOAD” Natale in evoluzione: dal Cuore del Passato all’Innovazione del Futuro, rappresenta un appuntamento atteso dalla cittadinanza e giunto a consolidata tradizione.
Il concerto nasce dal desiderio di unire la profondità della tradizione natalizia con forme musicali innovative, in un percorso che coinvolge generazioni diverse attraverso stili e linguaggi artistici contemporanei.
Lo spettacolo vedrà la partecipazione di circa 70 elementi tra coristi e musicisti tra cui:
- Coro Polifonico “Le Voci del Cuore” (circa 50 elementi),
- Coro di Voci Bianche, (circa 10 elementi),
- Gruppo orchestrale stabile (circa 15 musicisti professionisti del territorio)
- Giovani talenti
- Soprano e solisti
Il repertorio proposto spazierà tra musica sacra, gospel, classica, pop e jazz, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente.
MUSICISTI
Pianoforte ed organo hammond: M° Giovanni Nicoletti
Tastiera: M° Giacomo Cellucci, M° Rino Troiani, Emilio Cancelli
Clavicembalo: M° Giacomo Cellucci
Percussioni e batteria: M° Luca Gemmiti
Basso: M° Rino Troiani
Chitarra elettrica ed acustica: M° Gianluigi Pizzuti
Sax Soprano e Tenore: M° Pasquale Di Folco
ARCHI:
- Violino I M° Simona Reale
- Violino II M° Alessandra Accettola, M° Stefano Reale
- Viola M° Valentina Calicchia
- Violoncello M° Gaia De Vittoris
Giovani talenti: Ettore Maria Pavoni, Elisa Celani, Gianluca Maltese
Solisti: M° Manuela Abballe, M° Stella Alonzi, M° Giacomo Cellucci, Emilio Cancelli, Romina De Gasperis.
Soprano: M° Stella Alonzi
Direttori: M° Manuela Abballe e M° Stella Alonzi
Presenta Ilaria Paolisso
La direzione artistica dell’evento è affidata al M° Manuela Abballe, fondatrice e presidente dell’Associazione, che da oltre vent’anni promuove la musica come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione territoriale attraverso lo studio continuo il confronto e la cura del particolare.
Un grazie va al Parroco di San Domenico Don Felice Calò, a quanti collaborano dietro le quinte, ed all’Amministrazione Comunale del Comune di Sora.
Per offrire al pubblico un’esperienza immersiva, saranno installati maxi schermi laterali e un impianto audio-video professionale con la presenza di tecnici specializzati.
Ingresso gratuito – Tutta la cittadinanza è invitata
Il concerto sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Un’occasione unica per celebrare insieme il Natale attraverso un viaggio musicale tra passato e futuro, tra emozione e innovazione, in una serata dedicata alla musica, alla bellezza e alla condivisione.