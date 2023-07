Sora – Voucher farmaci, al via le domande

Approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per l’acquisto di farmaci. Gli aiuti sono destinati alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione. Ne danno notizia il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere Comunale delegato ai Servizi Sociali Fausto Baratta. Saranno assegnati 600 voucher del valore di € 20,00 cadauno, fino ad esaurimento delle somme disponibili, per una spesa totale di € 12.000. Il ‘’Voucher Farmaci’’ è un titolo per l’acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici spendibile presso la Farmacia Comunale del Comune di Sora, in Via Piemonte n. 18. E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente di ciascun nucleo familiare. Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 11/08/2023 tramite email all’indirizzo settoreservizisociali@comune.sora.fr.it o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, in Corso Volsci n. 111. Alla domanda vanno allegati:  copia del documento di identità del richiedente e per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità;  copia dell’ISEE in corso di validità.

COMUNICATO STAMPA

