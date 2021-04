Sora, volpe avvelenata: una catena di umana solidarietà per salvarla

E’ nelle mani dei veterinari del Centro Recupero Fauna Selvatica, curato dai carabinieri Forestali al Lago di Villa Fogliano in provincia di Latina, “𝐃𝐚𝐧” la volpe che nella prima mattinata di giovedì 15 aprile è stata trovata spaesata e in pessime condizioni di salute sul Lungoliri Rosati nel pieno centro storico di Sora da alcuni cittadini residenti. Sono stati immediatamente allertati i carabinieri per cercare di salvare la volpe da un probabile avvelenamento. I militari dell’arma hanno contattato i veterinari della Asl di Sora i quali non hanno potuto far altro che affidare la volpe al sig. 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐥𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 & 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 di Frosinone, il quale a sua volta, l’ha portata presso il centro di Fogliano per le cure necessarie. Insomma una catena di umana solidarietà che ha quasi fatto dimenticare la crudeltà disumana che è alla base di questa triste vicenda: il fatto che vengano posizionate a regola d’arte esche velenose nell’intento di uccidere gli animali, un gesto che per la sua crudeltà si definisce da solo.

Le notizie sulle condizioni di salute della volpe non sono rassicuranti ma io spero che un miracolo la salvi. 𝐈𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐦𝐞𝐫𝐨̀ 𝐃𝐚𝐧, in onore di Daniele Retrosi che l’ha portata a Folignano.

Nei prossimi giorni ci organizzeremo per sporgere denuncia contro ignoti per le esche velenose che sono state posizionate nel centro storico.

Post pubblicato su Facebook da Claudia Sardellitti