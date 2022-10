Sora – Volantini rievocativi della Marcia su Roma

Grave episodio nella notte a Sora dove, in diversi punti della città, sono stati affissi volantini rievocativi della Marcia su Roma, di cui oggi ricade il centenario. Il gesto non è stato rivendicato da alcun movimento o partito, ma tutto lascia presagire che, ad agire, sia stato un singolo individuo, o al massimo un gruppo ristretto di persone. Non è la prima volta che nella città volsca, vengono compiuti gesti del genere, e questo deve essere un campanello d’ allarme da non sottovalutare. Nel frattempo c’ è chi punta l’ indice contro movimenti, associazioni e partiti definiti di chiaro stampo estremista.

