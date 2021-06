Sora, violenza privata, minaccia e tentata violazione di domicilio: denunciato un anziano

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora hanno denunciato un anziano, residente in un paese della Valle di Comino, per violenza privata, minaccia e tentata violazione di domicilio in danno di un 27enne, locatario di un appartamento sottostante a quello di sua proprietà.

I dissapori tra i due sono iniziati quando l’attempato signore aveva ricevuto il rifiuto alla sua pretesa di far passare un tubo di scarico nei locali che il giovane stava ristrutturando, arrogandosi pure il diritto di ispezionarlo una volta al mese.

Come accertato dagli agenti, l’uomo, contrariato dal diniego, aveva messo in atto atteggiamenti minacciosi, tentando addirittura di intrufolarsi in quei locali e rallentandone di fatto i lavori di ristrutturazione.

