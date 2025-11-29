Sora, violento tamponamento in via Villa Carrara: autista del furgone a terra in attesa dei soccorsi

Tremendo schianto questa mattina lungo via Villa Carrara, nella zona industriale di Sora in direzione Broccostella. L’incidente è avvenuto poco prima della rotatoria verso Vandra e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra una vettura, che procedeva davanti, e un furgone che sopraggiungeva alle sue spalle.

A riportare le conseguenze più serie è stato proprio l’autista del furgone: dopo essere sceso dal mezzo, l’uomo si sarebbe accasciato a terra, rimanendo lì in attesa dell’arrivo dei sanitari. Ancora da chiarire le condizioni in cui versa, anche se i presenti hanno immediatamente allertato il 118.

Nel frattempo, il traffico — già intenso nelle ore di punta — ha subito ulteriori rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso la zona industriale e la superstrada.

Sul posto stanno operando le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Penna e Spada