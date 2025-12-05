Sora – Violento scontro tra Captur e microcar sul Lungoliri Simoncelli: feriti due ragazzi

Sora – Attimi di paura poco fa sul Lungoliri Simoncelli, dove si è verificato un violento incidente tra una Renault Captur e una microcar. A rimanere feriti sono stati due giovanissimi, entrambi a bordo della piccola vettura. L’impatto è stato inevitabile e molto forte.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. I giovani, seppur coscienti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, e i Vigili del Fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, creando momenti di apprensione lungo la trafficata arteria cittadina.

Seguiranno aggiornamenti.

Correlati