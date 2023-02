E’ successo poco fa in via Napoli a Sora, un’auto e un pullman si sono scontrati frontalmente, sembra che l’autobus era in sosta, l’uomo alla guida dell’auto una Fiat Grande Punto, avrebbe perso il controllo schiantandosi frontalmente con il pullman.Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Foto archivio