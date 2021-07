Sora, violenta una donna all’interno di un bar e la minaccia: denunciato 49enne

Il personale del Commissariato di P.S. di Sora, a seguito di indagini, ha denunciato un uomo per violenza sessuale, lesioni personali e minaccia in danno di una 38enne.

Il 49enne aveva conosciuto la donna all’interno di un bar e dopo aver tentato invano di avvicinarsi a lei, iniziava ad assumere un atteggiamento provocatorio. Dopo aver rifiutato ogni tipo di invito, infatti, la malcapitata veniva bloccata e costretta a subire atti di natura sessuale. La stessa riusciva, con non poche difficoltà, a sottrarsi anche grazie all’intervento di alcune persone presenti nel locale. Nel contesto, l’uomo proferiva nei confronti della donna parole minacciose ed intimidatorie. A seguito di accurate indagini, l’uomo è stato denunciato ed è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Inoltre lo stesso risultava annoverare vari precedenti e in diverse occasioni si era reso responsabile di comportamenti molesti nei confronti di alcuni avventori del bar. A seguito dei fatti accertati, il Questore di Frosinone ha disposto, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, il divieto di accedere per un anno ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nonchè di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, provvedimento noto con la denominazione di “daspo Willy”.