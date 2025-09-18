Sora – Violenta rissa a colpi di pugni e bottiglie

Momenti di tensione ieri sera a Sora, dove intorno alle 22 si è scatenata una violenta rissa nei pressi di piazza Santa Restituta, in via Quinto Valerio, già in passato teatro di episodi simili.

Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani stranieri – un 34enne gambiano e due cittadini egiziani di 28 e 23 anni – hanno iniziato a discutere animatamente. La lite è rapidamente degenerata: calci, pugni e bottigliate in mezzo alla strada, sotto lo sguardo attonito di passanti e residenti.

Uno dei protagonisti, ferito e sanguinante, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità, dove poco dopo sono arrivati anche gli altri due coinvolti, anch’essi bisognosi di cure.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sedato la rissa e avviato le indagini. I tre giovani sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

Foto archivio