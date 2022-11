Sora – Villa Gioia, dalla Diagnosi alla cura: l’approccio multidisciplinare del Tumore al Seno

Un pomeriggio all’insegna della prevenzione dei tumori al seno, presso il Polo di Alta Diagnostica di Villa Gioia a Sora sabato 5 novembre. Un convegno ben riuscito, con una massiccia partecipazione di pubblico.Abbiamo messo in campo una vera e propria “TASK FORCE” di professionisti – è quanto affermato dal direttore amministrativo dott. Alessandro Casinelli – con un vero e proprio percorso tutto dedicato alla prevenzione: il Dott. Norberto Venturi e il Dott. Vincenzo Farbo, ben moderati dal Dott. Francesco Ganino, hanno illustrato ai presenti l’importanza della diagnosi precoce e le nuove tecniche di diagnostica per immagini.Siamo soddisfatti – conclude il dott. Casinelli – per la riuscita dell’evento ed entusiasti per la risposta delle giovani donne al loro invito. È stata una giornata intensa, faticosa ma che lascia a noi tutti la consapevolezza che con il lavoro di squadra si possono realizzare importanti iniziative.

comunicato stampa