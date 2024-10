Sora – Videodipendenze dei bambini e nei ragazzi, ne parla il Dott. Valerio Simonelli

Nuovo interessante incontro con l’autore in programma a Sora. Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Dott. Valerio Simonelli presenterà il libro “Le videodipendenze nei bambini e negli adolescenti. Internet, videogiochi e social network tra opportunità, limiti e rischi”.

L’incontro, moderato dalla giornalista Ilaria Paolisso, ha il patrocinio del Comune di Sora ed è stato organizzato da Consorzio Intesa e Associazione Ducato di Sora in collaborazione con la Dott.ssa Eugenia Natale.

Il progresso tecnologico più dirompente e foriero di opportunità della storia dell’umanità si accompagna al lato oscuro delle videodipendenze, un campo nuovo ed ancora poco esplorato nei bambini e nei ragazzi.

Valerio Simonelli si interroga su una mediazione in un campo irto di pericoli tramite l’uso di evidenze scientifiche e di riflessioni educative e formative, volte non tanto a distribuire risposte a buon mercato ma piuttosto a stimolare domande corrette, per comprendere come uno sviluppo armonioso della personalità e un’attenta individuazione dei segnali di pericolo possa evitare a un ragazzo fragile di cadere nella trappola della gratificazione vuota e istantanea.

“Le videodipendenze nei bambini e negli adolescenti” è insieme una guida per genitori, insegnanti e operatori sociali ed una disamina dei quadri psichiatrici infantili più coinvolti, volta a comprendere come una videodipendenza non nasca dal nulla e cosa fare per affrontarla.

Valerio Simonelli (8 Maggio 1993), Medico Neuropsichiatra Infantile, si è formato presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Pisa (IRCCS Stella Maris) ed ha realizzato la sua tesi di specializzazione mediante uno studio riguardo l’Internet Gaming Disorder nel Disturbo dello Spettro Autistico e nell’ADHD in età pediatrica, pubblicato nel 2024 sulla rivista “Brain Sciences” dal titolo “Internet Gaming Disorder in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder”. Attualmente ricopre il ruolo di Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile presso il Distretto D nell’ASL di Frosinone.

