La segnalazione arriva da alcuni automobilisti in transito su Viale San Domenico all’altezza del centro Marco Polo. Un uomo in chiaro stato confusionale in mutande e tra le mani un bastone e che va in direzione centro cittadino. L’uomo di origine straniera gesticola con il bastone all’indirizzo delle auto in transito e imprecando. Sono state allertate le forze dell’ordine .

foto archivio