Sora, viale San Domenico: trovata una siringa nel giardino di un’altra abitazione

Lo stiamo scrivendo ormai da diversi giorni,la sicurezza a Sora è un problema da affrontare urgentemente. Dopo la denuncia di una mamma che ieri si era vista mettere una siringa sporca di sangue sul tergicristallo della propria auto, questa mattina sempre in viale San Domenico, un altro caso di siringa, questa volta buttata nel giardino della propria abitazione. Non facciamo ipotesi, ma con ogni probabilità le persone che

lasciano queste siringhe in giro forse vengono buttate dalle auto che transitano proprio sulla sul l’arteria principale d’ingresso alla città. Il caso di questa mattina sembra proprio così, che si siano iniettati la dose e poi in corsa hanno buttato la siringa, diversamente il caso di ieri dove forse volutamente la siringa sporca di sangue è stata lasciata sul tergicristallo dell’auto della signora. Di certo il caso di questa mattina, visto che

nell’abitazione ci sono dei bambini, poteva avere fortunatamente non è stato così, un risvolto diverso, la siringa poteva essere presa da un bambino e ora stavamo raccontando un’altra storia,fortunatamente è andata bene, la siringa è stata trovata da una persona adulta. Il problema comunque rimane,oltre hai ladri che hanno preso di mira proprio la città volsca, si aggiunge il problema delle siringhe sporche di sangue che

che possono creare seri problemi alle persone e special modo ai bambini. Di nuovo ci appelliamo alle istituzioni politiche e alle forze dell’ordine per arginare questo problema che sta diventando una emergenza.

