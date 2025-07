Sora, via Spinelle al buio da un anno: appello al Sindaco Di Stefano attraverso Liritv

Caro Direttore Augusto D’Ambrogio, inizio questa lettera porgendoLe i più sentiti complimenti per l’eccellente lavoro che svolge con la Sua emittente esponendo le eccellenze e le problematiche che si presentano sul nostro amato territorio sorano. Ed è a tal proposito che mi rivolgo a Lei, per segnalarLe una problematica in via Spinelle. Circa anno fa un’auto accidentalmente travolse un lampione della pubblica illuminazione adiacente la carreggiata danneggiandolo a tal punto che fu rimosso e, nonostante l’appello fatto all’amministrazione comunale, quel lampione non è stato ripristinato. Mesi addietro, anche attraverso la Sua emittente, il sindaco Luca Di Stefano annunciò il completamento della pubblica illuminazione in via Madonna della Figura ed in via Quagliarino grazie ai fondi del Pnrr rimarcando, nell’intervista, l’importanza dell’opera anche per quel che concerne l’aspetto della sicurezza dei cittadini. Ed è proprio sulla tematica della sicurezza che mi permetto di riproporre attraverso Lei l’appello al sindaco Luca Di Stefano affinché ripristini nel breve tempo possibile il lampione, il buio rende pericoloso attraversare la strada e questo disagio è maggiore per le persone anziane ed una buona illuminazione crea un effetto deterrente per potenziali ladri. Quanto altro tempo dobbiamo attendere?! Non vorremmo sentirci cittadini di serie B!

Con la speranza di ricevere quanto meno una risposta da parte degli amministratori e con la certezza di un Suo interessamento ed intercessione, porgo i miei più cordiali saluti rinnovando i complimenti a Lei ed a tutto lo staff di Liritv.

