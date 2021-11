Sora, via Salceto e via Salcetello al buio: disservizi sull’illuminazione pubblica

Il problema dell’illuminazione pubblica a Sora è un problema molto serio, il sindaco Di Stefano deve affrontarlo con estrema urgenza, di certo tutti di questi disservizi sono responsabilità da attribuire alle passate amministrazioni. Il malfunzionamento della pubblica illuminazione, sta suscitando diverse lamentele dei cittadini in special modo in quelli che abitano nelle periferie. Questa volta a rimanere al buio già da un po’ di tempo sono via Salceto e via Salcetello, i cittadini sono esasperati dai continui disservizi dovuti alla pubblica illuminazione. Non ci stanchiamo mai di ripeterlo, proprio in questo periodo dove la città volsca è presa di mira dai ladri, una buona illuminazione pubblica è un deterrente importante per i malviventi.Ci segnalano al buio anche San Giuliano, la strada dove c’è un noto supermercato.Noi come promesso, con questo articolo, lo stiamo segnalando al sindaco Di Stefano.

