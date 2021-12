Sora, via Ruscitto al buio: cittadini infuriati

Il problema dell’illuminazione pubblica nella città volsca si trascina oramai da tanto tempo. I cittadini di via Ruscitto lamentano proprio la mancanza di illuminazione, sono al buio pesto, con il problema dei ladri che stanno facendo razzia negli appartamenti,con il buio hanno vita facile. Certo la nuova giunta guidata dal

sindaco Di Stefano non ha colpe, ha trovato una città totalmente al buio. Ricordiamo che l’assessore alla manutenzione della giunta guidata dall’ex sindaco Roberto De Donatis era il leghista Lino Caschera, e’ strano che poi il neo sindaco e giunta premono per farlo eleggere come presidente del consiglio comunale, proprio

chi ha colpe politiche in questo senso, è il caso di dire la politica è proprio strana. Se Sora è priva di

illuminazione pubblica, di manutenzione, le colpe politiche sono proprio di chi gestiva l’assessorato alla manutenzione, è strano ora che il neo sindaco Di Stefano e giunta annessa, vogliono dare il premio politico eleggendolo al presidente del consiglio comunale,proprio a chi in questi anni ha fatto ben poco per la

manutenzione pubblica e per l’illuminazione pubblica di Sora. In politica meno fai e più sei premiato.

