Sora – Via Portella, la XV Comunità Montana delibera l’approvazione del Progetto Esecutivo

La zona Selva di Sora attende soluzione a problemi annosi che riguardano la popolosa e vasta contrada. Questo il motivo per cui un gruppo di cittadini si è attivato per costituire il Comitato di Quartiere del territorio, raccogliendo ben 97 adesioni al fine di attivare la fase Costituente, per il momento non ancora recepita per i relativi adempimenti formali da parte dell’Amministrazione Comunale. Ma i cittadini sono comunque a lavoro da mesi per sollecitare agli enti istituzionali competenti per la soluzione dei tanti problemi sul tappeto. Uno di quelli più sentiti per la gravità sottesa è legato allo smottamento franoso in via Portella. “Oggi è giusto ringraziare per la sensibilità e competenza dimostrata il Commissario della XV Comunità Montana “Valle del Liri” la Dott.ssa Rossella Chiusaroli, che ha finalmente deliberato l’approvazione del Progetto Esecutivo della sistemazione di via Portella, atto propedeutico all’affidamento dei lavori, che finalmente daranno una risposta definitiva a questa problematica” affermano con chiara soddisfazione i componenti del costituendo Comitato di Quartiere. “L’impegno a sostegno dei territori è il fulcro dell’azione della Comunità Montana e sono fermamente convinta che anche in un periodo emergenziale e in una gestione commissariale, con l’impegno e il lavoro si riescono a produrre frutti importanti per il nostro territorio” chiosa il Commissario Chiusaroli.

COMUNICATO STAMPA

