A distanza di settimane dalla conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale in Via Marsicana, i nostri lettori hanno voluto segnalarci alcuni dettagli che rendono incompiuti i suddetti lavori. Come si evince dalla foto inviataci, non risultano infatti presenti le strisce di attraversamento pedonale, e di precedenza. Dopo questa segnalazione si auspica che si possa provvedere al rifacimento e all’ installazione dei segnali verticali ed orizzontali.

