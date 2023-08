Sora – Via Fosca, istituto senso unico in direzione Corso Volsci

Novità nella viabilità del centro storico. Con Ordinanza n. 242 dell’8 agosto 2023 è istituito in Via Fosca il senso unico di circolazione stradale con direzione di marcia da Piazza Mayer Ross verso Corso Volsci. Contestualmente sono previsti divieto di accesso in Piazza Umberto I, l’obbligo di dare precedenza per i veicoli provenienti da Via Fosca che si immettono su Corso Volsci ed il divieto di sosta sul lato destro di Via Fosca. I veicoli, provenienti da Corso Volsci, all’intersezione con Piazza Umberto I, potranno proseguire diritto in direzione di Piazza Esedra o svoltare a sinistra in direzione di Via U. Carrara. Le misure, adottate dopo un’attenta verifica, sono volte a migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale nel centro storico. La modifica alla viabilità è la soluzione più idonea per evitare ingorghi di auto e parcheggi selvaggi su Via Fosca, agevolando lo scorrimento dei veicoli che si immettono su Corso Volsci.

COMUNICATO STAMPA – FOTO EUGENIO ROSCILLI FOTOGRAFO

Correlati