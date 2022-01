La viabilita’ a Sora era un problema e lo e’ ancora. In via Cellaro una lettrice ci segnala una vera e proprio voragine che dopo segnalazioni, mail e telefonate il problema persiste (foto). L’asfalto si sta sgretolando le buche rattoppate, stanno diventando dei veri proiettili per le auto in transito sul quel tratto stradale ad alta densita’ di traffico e soprattutto danneggiano le auto in sosta in una area privata. Sperando che chi di dovere risolva al piu’ presto il problema.

