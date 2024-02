Sora – Via Barea, istituito divieto di sosta

Si comunica che è stato istituito divieto di sosta in Via Barea, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Domenico Serafini e Via degli Equi.

✍🏻 Il provvedimento è stato disposto dal Comandante della Polizia Locale Dott. Dino Padovani con l’Ordinanza n.29 del 30 gennaio 2024.

⚠️ La misura è stata adottata visti i frequenti rallentamenti del traffico automobilistico che si verificavano con conseguenti disagi alla circolazione.

➡️ DETTAGLI: https://www.comune.sora.fr.it/notizie/2424967/via-barea-istituito-divieto-sosta?fbclid=IwAR26zjDmKqT0jrE9W5DsKkDt81VWJBolHTROo84YXLk5u8Wnndc4imgm2gQ

