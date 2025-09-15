Sora, vettura cade da bisarca: paura in via dell’Industria, nessun ferito

Foto Penna e Spada

Grande apprensione questa mattina lungo via dell’Industria, nel territorio del Comune di Sora, quando una vettura si è sganciata da una bisarca e ha terminato la sua corsa sulla carreggiata.Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del mezzo pesante stava rallentando per svoltare a sinistra in direzione Sora quando il veicolo trasportato si è improvvisamente staccato, passando sopra la cabina del camion e finendo sulla strada sottostante.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti: il conducente della vettura è rimasto illeso e non ci sono stati danni a terzi. La vettura, invece, è rimasta gravemente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori per la messa in sicurezza del mezzo e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti temporanei. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente per accertare eventuali responsabilità nel trasporto.

Correlati