Sora, venerdì torna la raccolta alimentare del Gruppo Sora 2.0

Continuano senza sosta le iniziative benefiche del Gruppo Sora 2.0. Da venerdì 16 luglio, infatti, presso il Supermercato Punto Fresco di Via Trieste a Sora, tornerà la consueta raccolta alimentare del Gruppo sorano, il cui ricavato verrà destinato poi alle famiglie sorane in difficoltà. Lo scopo dell’ iniziativa, che verrà effettuata posizionando un carrello all’ ingresso del punto vendita all’ interno del quale sarà possibile depositare gli alimenti acquistati, è quello di portare un aiuto alle tante persone in difficoltà economica. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare, e ringraziano i proprietari del supermercato per la disponibilità mostrata.

Comunicato stampa

