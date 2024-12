SORA, VENERDÌ NELLA SALA SIMONCELLI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ITALO BOCCHINO “PERCHÉ L’ITALIA È DI DESTRA”

Venerdì 20 Dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala Simoncelli della biblioteca comunale di Sora, il giornalista Italo Bocchino, già deputato, presenterà il suo ultimo libro “perché l’Italia è di destra, contro le bugie della sinistra”, edito da Solferino. L’evento è organizzato da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e vi parteciperanno gli onorevoli Paolo Pulciani, Aldo Mattia e Massimo Ruspandini. Sarà introdotto dal giovane Filippo Mosticone e da Armando Conte, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.“Quando l’Italia ha avuto il primo governo di Destra della sua storia la sinistra ha scatenato le sue peggiori profezie: ritorno di dittature, censure, collassi economici.Dopo due anni abbiamo la prova che sono tutte bugie: bonus per le assunzioni, incentivi alla natalità, Italia protagonista in Europa.Eppure sentiamo ancora dalla sinistra invocare apertamente la “rivolta sociale”: la verità è che non riescono ancora ad accettare che il voto degli Italiani è andato a destra, per questo il provocatorio ma calzante titolo del libro del direttore Bocchino racchiude perfettamente il quadro politico di oggi. Sarà una bellissima occasione di confronto venerdì a Sora, per questo invitiamo tutti a partecipare… anche chi non è di destra!” Dichiara Filippo Mosticone, presidente di Gioventù Nazionale Sora

