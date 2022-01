Sora, “ variante Omicron, quarantene e vaccini pediatrici”: interessante convegno in programma

Variante Omicron, quarantene e vaccini pediatrici: sono alcuni degli importanti temi che verranno affrontati in occasione di un incontro con il medico pediatra di Sora Serafino Pontone Gravaldi, in prima linea nella lotta al Covid-19.L’interessante iniziativa, accolta con entusiasmo anche dal Comune di Sora, si terrà sabato 8 gennaio 2022, presso l’Auditorium “Vittorio De Sica”, a partire dalle ore 16.00.“Mi è sembrato opportuno informare gli organi di stampa, l’opinione pubblica ma soprattutto la popolazione dell’attuale situazione che stiamo attraversando per far comprendere meglio l’importanza e la necessità di vaccinare i bambini soprattutto alla luce dell’aumento dei ricoveri dei più piccoli all’ospedale pediatrico Bambin Gesù”, spiega il Dott. Pontone, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri.L’incontro, che vedrà la partecipazione del direttore del distretto C, il dottor Mario Ventura , e del dott. Francesco Nota della Farmacia comunale, è aperto a tutti e certamente servirà anche a chiarire i tanti dubbi che purtroppo ci attanagliano ormai da mesi.A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Pugliesi. La capienza posti è limitata ed occorre essere muniti di Super Green pass e mascherine FFPP2.

