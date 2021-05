Sora – Vaccinazioni ai maturandi, Mosticone (GN): “Sia garantita anche agli studenti pendolari fuori regione”

È recente l’annuncio dell’organizzazione di un “open-day” nella Regione Lazio per vaccinare gli studenti frequentanti l’ultimo anno delle superiori, in vista dello svolgimento dell’esame di maturità, completando il percorso iniziato con l’immunizzazione di personale e docenti.

“Svolgere una maturità totalmente in sicurezza dal COVID sarebbe un grande segnale di ripartenza e di sostegno ai ragazzi, che potrebbero compiere questa importante tappa della loro vita con una grossa preoccupazione in meno” Dichiara Filippo Mosticone, presidente di Gioventù Nazionale Sora “Spero che questo esempio venga raccolto in tutte le regioni d’Italia, ma vorrei porre all’attenzione di chi di dovere, che nella nostra regione quotidianamente affluiscono, e svolgeranno qui la maturità, migliaia di studenti pendolari che risiedono fuori dai confini regionali, quindi non iscritti al Servizio sanitario locale. Sora ne è un chiaro esempio, ospitando nelle sue scuole numerosissimi studenti provenienti dall’Abruzzo. Chiediamo quindi che, come è stato fatto per i docenti, sia garantito anche agli studenti pendolari l’accesso alla prenotazione per l’open-day, in modo da non lasciare indietro nessuno e poter garantire la sicurezza di tutti. Ci stiamo adoperando con i nostri rappresentanti di Fratelli d’Italia alla Pisana, per cui ringraziamo moltissimo l’On. Giancarlo Righini, mostratosi subito sensibile alla problematica, affinché questa esigenza venga posta all’attenzione del Consiglio Regionale e della conferenza Stato-Regioni.”

Comunicato stampa a firma di Filippo Mosticone, presidente Gioventù Nazionale Sora