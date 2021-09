Sora – Urbanizzazione e decoro al quartiere Pontrinio, il sindaco De Donatis realizza le opere dopo 20 anni

Dopo 20 anni, gli abitanti del quartiere “Pontrinio” di Sora vedranno realizzate le opere di urbanizzazione per dare decoro alla zona e migliorare concretamente la vita dei residenti. Grazie all’impegno di Loreto Marcelli, capogruppo M5S alla Regione Lazio e del Sindaco di Sora Roberto De Donatis, dopo mesi di incontri e di scambi epistolari con l’ente ATER di Frosinone e con gli uffici centrali regionali, si è pervenuti ad una conclusione della vicenda e si è deciso di rimodulare il programma di urbanizzazione al fine di elaborare un progetto definitivo. “E’ un grande risultato – dichiara Marcelli – raggiunto grazie ad una sinergia con il Comune di Sora e il Sindaco Roberto De Donatis, che ha guardato alla risoluzione dei problemi, superando gli steccati e gli equilibri politici. L’obiettivo era portare a compimento una vicenda che si trascinava da troppi anni e siamo riusciti a farlo mettendo al primo posto il bene dei cittadini”. “Il Sindaco del Comune di Sora – continua il Consigliere Regionale – ha assunto l’impegno di presentare un progetto suddiviso in due stralci rispettivamente da 271.000 e da 158.000 euro, da avviare nel più breve tempo possibile per quanto attiene l’esecuzione della gara. Tale importo era originariamente destinato ad un’altra tipologia di opera che non aveva poi avuto l’autorizzazione finale da parte dell’allora Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS) causa l’insoddisfacente rimodulazione del progetto richiesta proprio da quest’ultima Agenzia. Dal tavolo tecnico congiunto fra Comune di Sora, ATER FR e Direzione regionale ATER, da me organizzato, è stata elaborata una nuova progettazione dichiarata di pubblica utilità, che prevede aree verdi, nuove pavimentazioni stradali e realizzazione di nuovi marciapiedi. I summenzionati soggetti hanno assunto ognuno secondo la propria competenza, l’impegno di portare a termine in tempi brevissimi tutti i passaggi amministrativi necessari per l’acquisizione degli atti a vario titolo richiesti per le autorizzazioni e l’avvio delle opere”. “Esprimo grande soddisfazione per la risoluzione di questa annosa problematica che vedrà finalmente una soluzione di qualità urbana adeguata alle attese degli abitanti del popoloso quartiere di Pontrinio” afferma il sindaco di Sora, Roberto de Donatis.

Comunicato stampa a firma del Sindaco Roberto De Donatis

