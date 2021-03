Sora, uova di Pasqua ai bambini figli di genitori in difficoltà. Continuano le iniziative del Gruppo Sora 2.0

Continuano le iniziative solidali del Gruppo Sora 2.0. Nei giorni scorsi, infatti, il grupppo sorano ha distribuito ai bambini, figli di genitori in forte difficoltà economica, circa quaranta uova di Pasqua, frutto delle donazioni dei tanti cittadini che hanno voluto contribuire a questa importante iniziativa. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare per le famiglie sorane in difficoltà in vista della Santa Pasqua, dichiara Mollicone Roberto presidente del Gruppo Sora 2.0. Anche per questa festività, abbiamo deciso di porgere il nostro aiuto alle tante famiglie sorane, colpite da un forte stato di indigenza, donando ai bambini circa 40 uova di Pasqua. Un iniziativa che ancora una volta ha visto una massiccia partecipazione dei cittadini, ai quali porgiamo i più sentiti ringraziamenti per il contributo dato alla causa che, ancora una volta, ci ha visto protagonisti nel sociale. Fieri di essere riusciti a regalare un sorriso a quei bambini che, molto probabilmente, senza il nostro aiuto non avrebbero ricevuto nulla in vista della Santa Pasqua. Nei prossimi giorni, ci saranno altre iniziative che ci vedranno protagonisti, spinti come sempre dalla voglia di aiutare il prossimo.

COMUNICATO STAMPA

