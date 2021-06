Sora, uomo trovato morto in casa: i particolari

L’uomo trovato senza vita in casa in via Napoli è Pasquale Annoni di 72 anni. Sembra che l’anziano sia morto da qualche mese, i vicini che non vedendolo più hanno chiamato le forze dell’ordine, che giunti sul posto hanno fatto la macabra scoperta. L’uomo è stato trasferito presso l’obitorio del Santa Scolastica per effettuare l’esame autoptico. Molto probabilmente il 72enne è morto a causa di un malore che gli è stato fatale.

Foto Soraweb

