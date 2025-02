Sora, uomo scompare nel nulla dopo aver lasciato dei biglietti per la famiglia

Un uomo sulla settantina è scomparso da circa due giorni a Sora, dopo aver lasciato alcuni biglietti nei quali chiedeva di non essere cercato. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione senza portare con sé documenti o effetti personali.

Preoccupati per la sua sorte, i familiari si sono rivolti ai Carabinieri della compagnia di Sora, che hanno immediatamente avviato le ricerche. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire gli ultimi spostamenti del pensionato e capire se possa trovarsi ancora in città o essersi allontanato altrove.

Al momento, tutto lascia pensare a un allontanamento volontario, ma le forze dell’ordine stanno verificando ogni dettaglio per assicurarsi che l’uomo sia in buone condizioni di salute. L’apprensione tra parenti e conoscenti è alta, mentre le ricerche proseguono.

