Sora, uomo muore in strada: inutili i tentativi di rianimazione

Tragedia nella notte a Sora, dove un uomo di 72 anni è deceduto improvvisamente in via Sant’Antonio Abate, nel cuore del centro storico. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:00, quando un residente di 43 anni ha notato il corpo dell’anziano riverso a terra e privo di sensi.

L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, arrivato sul posto nel giro di pochi minuti. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e informato il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cassino. La salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero comunale, dove rimane a disposizione per gli accertamenti e in attesa della celebrazione dei funerali.

Foto archivio

