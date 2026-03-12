Sora, uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino nei confronti di un cittadino straniero.

Lo stesso dovrà espiare la pena della reclusione di due anni per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato della città volsca nella serata di ieri, nel corso dell’ordinario controllo del territorio.

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che il soggetto risultava destinatario della misura restrittiva e, pertanto, dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale