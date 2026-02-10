Sora – Uomo alla guida di un’auto senza patente, dichiara false attestazioni

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha segnalato un 23enne per false attestazioni a pubblico ufficiale.
Nello specifico, personale delle Volanti del Commissariato di P.S. di Sora, nel corso dell’ordinario controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati, verso le ore 23.00 del 09 febbraio u.s. ha proceduto al fermo ed al controllo di un’autovettura con due soggetti a bordo.
All’atto del controllo, il conducente del veicolo dichiarava di essere sprovvisto di documenti personali di riconoscimento e dichiarava le proprie generalità.
Successivamente gli agenti effettuavano ulteriori accertamenti dai quali emergeva che il soggetto, conducente del veicolo, aveva dichiarato delle false generalità con il fine di evitare di essere sanzionato per guida senza patente poiché sprovvisto in quanto mai conseguita.
A carico del soggetto, oltre alla segnalazione alla competente A.G. per false attestazioni a pubblico ufficiale, veniva contestata anche la violazione al Codice della Strada per guida senza patente con fermo amministrativo del mezzo.