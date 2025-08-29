Sora – “Una tavolata lunga un corso”, presentata ufficialmente la quarta edizione

Stamani, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, è stata presentata ufficialmente alla stampa la Quarta edizione di “Una tavolata lunga un corso”.
L’atteso evento gastronomico, è in programma sabato 6 settembre 2025, dalle ore 20.00, a Sora, in Corso Volsci e nel centro storico.
Saranno oltre 3.500 i posti a sedere per i visitatori che vorranno gustare le pietanza proposte dai numerosi esercenti nel corso di questa enorme location conviviale all’aperto.
Sarà allestita, infatti, una lunghissima tavolata che abbraccerà simbolicamente tutti i cittadini ed i turisti.
L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti dal Consigliere Comunale Fausto Baratta e dagli organizzatori Pietro Marcelli ed Annamaria Giordano per il Comitato Permanente del Carnevale del Liri.
Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere che saprà coniugare l’aspetto gastronomico a tanti momenti di spettacolo e divertimento.
Presente, nella Piazzetta di Santo Spirito, anche un’area interamente dedicata ai bambini mentre in piazza Indipendenza sarà predisposto un mercatino dell’artigianato. In Piazza Santa Restituta andrà in scena un coinvolgente spettacolo di canto e di danza.
Grandi numeri ed un atteso boom di presenze per questo evento.
Intanto si sta già lavorando all’inserimento della “Tavolata lunga un Corso” nel Guinnes dei Primati per la prossima edizione.