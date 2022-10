Una grossa buca sul marciapiede, segnalata in modo bizzarro dall’ amico Max Di Ruscio. Ci troviamo sul marciapiede di Viale S. Domenico, nei pressi della scuola elementare Schito Vicenne. La problematica era stata già segnalata mesi fa, ma ad oggi nessun provvedimento è stato preso . Va ricordato che, proprio per la vicinanza della scuola, quel marciapiede è attraversato da decine di persone, anche bambini, e che quindi sarebbe necessario intervenire per risolvere il problema.

