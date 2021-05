Sora, una corona di fiori in memoria del Maresciallo Polsinelli da parte del Gruppo Sora 2.0

Una corona di fiori depositata in memoria del Maresciallo Luca Polsinelli, e stata deposta oggi dal Gruppo Sora 2.0, ai piedi della tomba dove riposano le spoglie del giovane militare sorano, morto tragicamente a seguito di un attentato a Kabul nel2006. Con questo gesto, ci fanno sapere dal direttivo dell’ associazione, abbiamo voluto ricordare il Maresciallo degli Alpini, Luca Polsinelli, nostro concittadino ucciso in modo vile in un attentato a Kabul nel 2006. Ricordarlo per elogiare il suo operato, che era volto a fare il bene di una popolazione coinvolta in una sanguinosa guerra. A lui giunga il nostro pensiero, e ai familiari un abbraccio simbolico ma intenso.

