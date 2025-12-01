Sora – Un patto per la sicurezza: istituzioni ed esercenti uniti per una città più protetta

È stato presentato questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Sora, il nuovo “Accordo per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”, un protocollo che punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori economici del territorio.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una gestione condivisa della sicurezza urbana. Il patto coinvolge infatti la Prefettura di Frosinone, la Camera di Commercio Frosinone-Latina, le associazioni di categoria Confcommercio, Confimprese, Confesercenti, il SILB Fipe Lazio Sud, oltre alle Forze dell’Ordine, chiamate a operare in sinergia con i titolari degli esercizi pubblici.

Il protocollo mira a incrementare i livelli di sicurezza all’interno e nelle aree limitrofe ai locali pubblici, attraverso tre direttrici principali:

Formazione degli esercenti, per fornire strumenti utili a riconoscere e prevenire situazioni a rischio;

Azioni di prevenzione condivise, finalizzate a ridurre episodi di illegalità e comportamenti potenzialmente pericolosi;

Attivazione di un canale di comunicazione diretto e immediato tra commercianti e forze dell’ordine, così da garantire interventi tempestivi in caso di necessità.

Durante la presentazione, è stato sottolineato come la sicurezza urbana non sia solo un compito istituzionale, ma un obiettivo comune che richiede il contributo attivo dell’intera comunità. La collaborazione strutturata tra pubblico e privato, introdotta con questo accordo, rappresenta un modello innovativo e concreto per migliorare la vivibilità cittadina.

Il Comune di Sora ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte, riconoscendo l’importanza di un impegno condiviso per costruire una città più sicura, accogliente e vivibile per tutti.

