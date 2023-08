Sora – Un nuovo mezzo per contrastare le emergenze assegnato alla Protezione Civile

Il parco attrezzature dell’Associazione Comunale di Sora si arricchisce di un veicolo “Talus” costruito dalla ditta Tekne su telaio base Iveco Trakker 4×4.

La Protezione Civile della Regione Lazio ha assegnato al Comune di Sora attraverso la propria associazione un nuovo mezzo, per il tramite del Coordinamento Coreir ( Corpo Regionale di Intervento Rapido del Lazio).

Il mezzo è dotato di asse posteriore sterzante, che consentirà di manovrare il veicolo anche in spazi ristretti.

Ha una massa complessiva a pieno carico di 18 tonnellate, marce ridotte e blocchi dei differenziali ed inoltre un verricello in grado di trainarlo fuori da terreni difficili. In pratica può arrivare ovunque.

È dotato di un modulo antincendio da 5.500 litri con pompa a bassa ed alta pressione

Questo speciale veicolo sarà messo a disposizione del territorio e della colonna mobile della Regione Lazio per le emergenze.

L’Amministrazione Comunale di Sora attraverso il Sindaco Di Stefano e l’Assessore Franco De Gasperis ringraziano Danilo Salvatore per essersi adoperato per farci assegnare il mezzo e vogliono ringraziare di cuore tutti i ragazzi per il sevizio che donano alla nostra città.

COMUNICATO STAMPA