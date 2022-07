Sora, un grande successo lo street food. Oggi si chiude

Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Sora, nelle serate dedicate allo street-food, uno degli eventi clou dell’ estate sorana. Grande partecipazione da parte dei cittadini, che hanno gradito, e non poco, l’ evento organizzato dall’ amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luca Di Stefano, presente tra l’ altro per le vie della città durante lo svolgimento delle serate, e che si dice soddisfatto della riuscita dell’ evento. Folta la partecipazione di residenti nei paesi limitrofi che, dopo tanti anni, hanno riniziato a frequentare la città volsca, il cui programma estivo si mostra finalmente all’ altezza del nome di Sora. Stasera l’ ultima serata aspettando ” Sora in Rosa”.

