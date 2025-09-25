Sora – Un cuore a due mani e quattro zampe: la magia di Dora e Lemon

Di Marta De Gasperis.

A Sora c’è una storia semplice e potente: è quella di una professionista che ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio degli altri insieme a un compagno dal cuore d’oro — Lemon, un magnifico amico a quattro zampe. La dottoressa Dora Lombardi, logopedista di lunga esperienza e responsabile di un nuovo centro di Pet Therapy in via San Marciano, ha messo in piedi un progetto che unisce riabilitazione, didattica e sensibilizzazione, e che in poche mesi ha già lasciato il segno nelle scuole e nei servizi territoriali.

Una scelta professionale che nasce dall’esperienza

Dora Lombardi non è arrivata alla pet therapy per caso: di formazione logopedista, con esperienze come assistente LIS e tutor per DSA, ha iniziato anni fa a lavorare gratuitamente con il suo primo golden retriever in istituti di Sora. Quell’esperienza l’ha convinta dell’efficacia degli animali come coadiuvanti della riabilitazione — specialmente con i bambini — e l’ha spinta a specializzarsi e a battersi perché la pet therapy venisse recepita e integrata nel territorio.

Lemon: il partner che parla col corpo

Nel racconto pubblico del progetto, Lemon emerge come il vero catalizzatore delle relazioni: un cane addestrato e “coadiutore” che, con la sua presenza calma e rassicurante, facilita l’apertura, la comunicazione e la partecipazione di bambini e ragazzi. Le attività realizzate nelle scuole — dalle giornate laboratoriali agli incontri mirati per alunni con difficoltà — hanno mostrato quanto il lavoro in coppia (terapeuta + cane) possa ridurre l’ansia, favorire l’attenzione e creare occasioni di apprendimento emotivo oltre che cognitivo.

Un centro che nasce e una rete che si costruisce

Il centro di Pet Therapy guidato dalla dottoressa Lombardi è stato inaugurato ufficialmente nel 2025 e, grazie al coinvolgimento di professionisti sanitari locali e al riconoscimento in elenchi regionali, ha potuto ampliare rapidamente l’offerta e le collaborazioni. Lombardi ringrazia apertamente pediatri, psicologi, operatori veterinari e istituzioni locali per il sostegno: un buon esempio di integrazione tra professioni diverse a favore del benessere dei più piccoli.

Risultati concreti nelle scuole della provincia

Negli ultimi mesi Dora e Lemon hanno svolto attività in molte scuole della provincia di Frosinone, tra cui istituti di Sora, Veroli e Sant’Andrea del Garigliano. Le attività — calibrate su obiettivi educativi e riabilitativi — hanno ricevuto riscontri positivi da insegnanti e famiglie, confermando come la pet therapy, condotta con competenza e buone pratiche, possa diventare uno strumento educativo efficace e rispettoso.

Perché questa storia conta

La vicenda di Dora e Lemon è significativa su due piani. Primo: dimostra che l’innovazione terapeutica non è soltanto tecnologia o protocolli, ma anche relazione, empatia e lavoro di comunità. Secondo: offre un modello replicabile — integrazione tra logopedia, pedagogia e interventi assistiti con animali — che può arricchire l’offerta educativa locale, in particolare per alunni con bisogni specifici di apprendimento o per percorsi di inclusione sociale.

Uno sguardo al futuro

Dora Lombardi parla del suo centro come «un sogno che si realizza»: lo sguardo ora è rivolto a consolidare le pratiche, formare altri operatori e diffondere una cultura della pet therapy più attenta e professionale. Lemon, nel frattempo, continua a fare quello che i cani sanno fare meglio: offrire presenza, attenzione e conforto. Insieme stanno cambiando il volto di alcune giornate scolastiche e il modo in cui la comunità di Sora pensa alla cura.

Correlati