SORA, UN ARRESTO PER DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURA SANITARIA

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo che ha posto in essere un comportamento violento all’interno di una struttura sanitaria sita nella città di Sora.

Gli operatori del Commissariato di P.S. sono intervenuti in soccorso del personale sanitario che versava in una situazione di grave difficoltà poiché il soggetto, noto per numerosi precedenti di polizia, era in un forte stato di agitazione, minacciava pesantemente gli stessi sanitari per ottenere dei farmaci, aveva danneggiato numerosi oggetti ed aveva ostruito l’ingresso della stanza ove si trovava al fine di non farvi entrare nessuno.

Il personale intervenuto, con notevole difficoltà, senza che terzi riportassero lesioni, riusciva a bloccare il trentenne sorano ed ad affidarlo ad una unità del 118 intervenuta in loco; lo stesso veniva dunque trasportato presso il locale nosocomio per le cure del caso. Tuttavia l’uomo si allontanava poco dopo dalla struttura facendo perdere le proprie tracce. Pertanto, gli operatori della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Sora, sentito il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino, in applicazione della recente normativa introdotta a protezione delle strutture sanitarie, procedevano al rintraccio del giovane che veniva tratto in arresto ed accompagnato, viste le sue particolari condizioni, presso l’Ospedale di Frosinone ove veniva vigilato in attesa della convalida che si terrà nella giornata odierna.

