Sora, un amore senza fine quello di Massimo Di Ruscio per la città (FOTO)

Questa mattina di buon’ora il volontario Massimo Di Ruscio si e’ recato presso l’ ingresso del nosocomio sorano dove c’e’ una rotatoria e si e’ messo subito al lavoro tagliando la siepe e sistemandola, rendendola bella anche da vedere.



Massimo Di Ruscio non e’ nuovo ad inziative del genere anche nel recente passato si e’ messo a disposizione della citta’ per altre situazioni del genere. Massimo fa tutto questo da volontario perche’ e’ innamorato perdutamente di Sora, come spesso risponde a chi gli domanda perche’ fa tutto questo. Sora deve essere grata a Massimo Di Ruscio per tutto quello che fa segnalando anche le cose che non vanno sul Diario della Ciociaria, gruppo Facebook seguitissimo. Grazie Massimo.La redazione di Liritv